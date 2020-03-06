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aksam.com.tr
  • 06 Mart 2020 Cuma 22:25
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  • 06 Mart 2020 Cuma 22:25

Boateng: Bu akşam çok kötüydüm!

Boateng: Bu akşam çok kötüydüm!

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Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta hücum oyuncusu Kevin Prince Boateng, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Doğum gününde galibiyet aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Boateng, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Kazanmak zorundaydık, kazanmmak önemliydi. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, doğum günümde bana verilebilecek en iyi hediyeyi verdiler. Kariyerimde oynadığım en kötü maçlarımdan biriydi, bunu kabul etmem lazım." dedi.

"BURAK'LA İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ"

Takım kaptanı Burak Yılmaz'dan bahseden tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarımla kısa süredir birlikteyim ama birbirimizi anlıyoruz. Burak Yılmaz çok akıllı bir oyuncu, saha içerisinde iyi iletişim kuruyoruz. Sadece saha içinde değil, saha dışında da iyi arkadaşız." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Taraftarların, kendisinin sevdiği şarkıyı söylemelerini çok sevdiğini belirten Kevin Prince Boateng, "Taraftarlara çok teşekür ediyorum, burada kendimi evde hissediyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu akşam gol atamadım ama bir sonraki maçta atmaya çalışacağım. İç sahada olursa bu gol, daha iyi olur. Taraftarlar iç sahada gol atınca sevdiğim şarkıyı söylüyor." diye konuştu.

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