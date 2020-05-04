Boateng Beşiktaş'ta kalmak için fedakarlık yapacak

Beşiktaş yönetimi senelik 1.7 milyon Euro'luk yüksek maliyeti nedeniyle Ganalı oyuncu ile yola devam etmeme kararı aldı. Boateng ise kalmak için indirime gidecek.

Siyah-Beyazlılar’ın devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina’dan kiraladığı Kevin Prince Boateng, İstanbul’u ve Beşiktaş’ı çok sevdi. Kısa sürede hem şehre hem de takıma uyum sağlayan Ganalı oyuncu, yeni sezon görüşmelerinde de bunu gösterdi. Kontratında ‘10 maçta forma giyerse sözleşmesi bir yıl uzar’ maddesi bulunan yıldız oyuncu şu ana kadar 6 sınavda görev yaptı.

325 bin Euro alıyor

Ancak yönetim, yıllık 1.7 milyon Euro’ya oynayan 33 yaşındaki oyuncuya yüksek maliyeti nedeniyle yola devam etmeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine Boateng, “Burada çok mutluyum. Kulübümle görüşeceğim. Kalmak için Beşiktaş’ın tüm şartlarını yerine getirmeye çalışacağım. Kulübüm kolaylık sağlamazsa, ben indirime hazırım” dedi. Sezonun ikinci yarısı için Kara Kartal’dan sadece 325 bin Euro alan Boateng için yönetimin önümüzdeki sezon düşündüğü rakam 1 milyon Euro civarında.

En fazla 3 maç...

Teklifi kabul etmesi halinde başarılı oyuncu ile yola devam edilmesi planlanırken, düşünülen rakamın fazla üstüne çıkılması durumunda Boateng’in opsiyonu kullanılmayacak. Ya Fiorentina ile görüşülüp opsiyon devre dışı bırakılacak ya da yıldız oyuncu en fazla 3 maçta oynayacak.

(Fanatik)