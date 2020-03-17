Boateng Beşiktaş'ı düşündürüyor

Beşiktaş'ın ara transferin son gününde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Galatasaray maçıyla birlikte 6. kez siyah-beyazlı forma ile sahaya çıktı. İki haftadır sergilediği performans memnun etmeyen 32 yaşındaki yıldız, şu ana kadar 2 gol kaydetme başarısı gösterirken gelecek yıl da Beşiktaş'ta kalma adına yolu yarılamış durumda. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan Ganalı futbolcu, bu kriteri 5 maçta yerine getirmiş durumda.
BEŞİKTAŞ'TA BÜTÇE DÜŞÜYOR
SABAH'ın haberine göre Beşiktaş, Boateng ile kararını önümüzdeki günlerde verecek. Süper Lig'de kalan 8 maçın 5'inde daha oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Boateng'e siyah beyazlı ekip gelecek yıl 1.7 milyon Euro maaş ödemek zorunda kalacak. Ancak gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon Euro civarında olacak Kartal'ın bu konuda karar aşamasında olduğu ifade edildi. Boateng'in hızlı başlangıcı sonrası düşen performansı ve gelecek yıl 1.7 milyon Euro'luk yükümlülüğü bulunması siyah-beyazlı yönetimin aklını karıştırdı.
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