  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 08:00
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 08:00

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

Paylaş

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...

AKŞAM

BOATENG ve Rebocho’nun sözleşme durumlarını Siyah-Beyazlı yönetici Emre Kocadağ açıkladı. Kocadağ “Boateng 10 maçta en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacaktı. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Rebocho’da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hâlâ. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ama kulübünün de Rebocho’nun oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

3 YIL KALMAK İSTERİM

BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Kevin-Prince Boateng, şunları söyledi: “10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. G.Antep maçındaki atmosferi gördüğümde kendi kendime ‘Daha önce gelebilirmişim’ dedim. Burada 3 yıl boyunca kalmak isterim. Son noktada eşime de bazı şeyleri sormam lazım.”

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Saracchi sevindirdi

title

Belhanda'dan vazgeçti

title

Saray'da kritik gün

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Sörloth hatası
Sörloth hatası

Sörloth hatası

Ada basını; Crystal Palace’ın, Sörloth’ün kiralık anlaşmasıyla büyük bir hata yaptığını dile getirdi...

Trabzon uyarısı
Trabzon uyarısı

Trabzon uyarısı

BEŞİKTAŞ’TA teknik heyet, Başakşehir mücadelesi öncesi sınırda bulunan isimlere uyarılarını yaptı.

Riva'da dev buluşma
Riva'da dev buluşma

Riva'da dev buluşma

KULÜPLER Birliği Vakfının aylık olağan toplantısı, TFF’nin daveti üzerine bugün Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

150 kişilik listeyle geliyor
150 kişilik listeyle geliyor

150 kişilik listeyle geliyor

Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'
'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ “9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak” dedi...

Saracchi sevindirdi
Saracchi sevindirdi

Saracchi sevindirdi

KASIMPAŞA maçında ağrı hissettiği için 4.dakikada oyundan çıkan Marcelo Saracchi’den sevindirici haber geldi.

Belhanda'dan vazgeçti
Belhanda'dan vazgeçti

Belhanda'dan vazgeçti

ARAP basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Younes Belhanda’yı sildiğini yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.