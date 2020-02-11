'Boateng 9 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak'

AKŞAM
BOATENG ve Rebocho’nun sözleşme durumlarını Siyah-Beyazlı yönetici Emre Kocadağ açıkladı. Kocadağ “Boateng 10 maçta en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacaktı. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Rebocho’da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hâlâ. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ama kulübünün de Rebocho’nun oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
3 YIL KALMAK İSTERİM
BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Kevin-Prince Boateng, şunları söyledi: “10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. G.Antep maçındaki atmosferi gördüğümde kendi kendime ‘Daha önce gelebilirmişim’ dedim. Burada 3 yıl boyunca kalmak isterim. Son noktada eşime de bazı şeyleri sormam lazım.”
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