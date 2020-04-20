Bizi Messi sanmayın

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes'den samimi itiraf.

AKŞAM

Fenerbahçe forma şansı bulamayan ve ülkesi Meksika’ya dönen Diego Reyes, “Umarım Avrupa’daki insanlar Meksika’da çok fazla yetenek olduğunu fark ederler. Ancak bizi Messi gibi pazarlamaya çalışıyorlar. Meksika’da bizi Messi’ymişiz gibi satamayacaklarını anlamaları lazım. Avrupa’ya dönersem mutlu olacağım” dedi.

TASARRUF FENERBAHÇE’DEN

Öte yandan Milan medyası, Marco Giampaolo’nun Fenerbahçe’ye gitmesi için dua ediyor… Keza İtalyan teknik adam, Sarı-Lacivertliler ile sözleşme imzalarsa Milan 4 milyon euro tasarruf edecek ve Marco’ya ödediği maaştan kurtulacak.