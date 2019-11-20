Bize her yer Trabzon!
7, 9, 10 ve 11 en çok tercih edilen ve uğruna tartışmalar çıkan numaralar olsa da Türkiye’de Trabzon doğumlu futbolcular için 61 numaranın ayrı bir yeri var.
AKŞAM
Bu sezon Türkiye’de profesyonel liglerde 59 futbolcu, 61 numaralı formayı giyiyor. Bu akımın kaynağı konumundaki Trabzonspor’da 61 numarayı Abdülkadir Parmak terletiyor.
EN FAZLA 3. LİGDE
61 numarayı en çok 3. Lig’de mücadele eden futbolcular tercih ediyor. Üçüncü Lig Birinci grupta 6, ikinci grupta 10, üçüncü grupta da 11 oyuncu Trabzon’un plaka koduyla sahalarda boy gösteriyor.