Bize her yer Trabzon!

AKŞAM

Bu sezon Türkiye’de profesyonel liglerde 59 futbolcu, 61 numaralı formayı giyiyor. Bu akımın kaynağı konumundaki Trabzonspor’da 61 numarayı Abdülkadir Parmak terletiyor.

EN FAZLA 3. LİGDE

61 numarayı en çok 3. Lig’de mücadele eden futbolcular tercih ediyor. Üçüncü Lig Birinci grupta 6, ikinci grupta 10, üçüncü grupta da 11 oyuncu Trabzon’un plaka koduyla sahalarda boy gösteriyor.