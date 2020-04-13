Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan tüm yarışlar ertelendi

Dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran’a kadar faaliyet programında bulunan bütün yarışların korona virüs sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyonun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle 6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak" ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...
İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.
Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.
Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.
Alman basını, bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Trabzonspor'un forveti Alexander Sörloth ile tam 20 kulübün ilgilendiğini yazdı.