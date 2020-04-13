Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan tüm yarışlar ertelendi

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Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs... Göksel Gümüşdağ'da son dakika! Koronavirüs... Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Teklifi doğruladı ve Fenerbahçe'yi açıkladı: Hayırlı olsun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak, teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de görev almak isteyip istememesiyle ilgili, "Hannover serüvenimiz iyi gidiyor. Bunun neticesinde doğal olarak teklifler geliyor. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Biz profesyoneliz, aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir plan, proje olursa oturur her şeyi profesyonelce konuşur, ona göre karar veririz" dedi.

Ersun Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu Ersun Yanal ayrılık sonrası ilk kez konuştu Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Galatasaray yenilgisinin ardından Antalyaspor karşısında alınan beraberlik Fenerbahçe'yi teknik adam değişimine itmişti. Ersun Yanal, ayrılığın ardından ilk kez konuştu...

Küme düşüp gelecek! Küme düşüp gelecek! İtalya basını, Galatasaray'ın Mario Balotelli planını açıkladı. Calciomercato, “Brescia, Serie A'da son sırada. Balotelli'nin 2022'ye kadar mukavelesi var ama takım düşerse, bedelsiz ayrılma hakkına sahip. Aslan da pusuda bekliyor” yorumunu yaptı.

Mevlüt Erdinç'in talipleri artıyor Mevlüt Erdinç'in talipleri artıyor Bu sezon Fenerbahçe'de çok az şansı bulduğu için mutsuz olan Mevlüt Erdinç'e Fransa'dan talip çıktığı öğrenildi.

Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden... Galatasaray'a talih kuşu! İki dev talip birden... Christian Luyindama'ya Wolverhampton'ın ardından Everton da talip oldu. Galatasaray'ın ilk etapta tecrübeli oyuncusunu satmayı düşünmediği kaydedilirken, 15 milyon Euro ve üstü bir önerinin gelmesi durumunda teklifin değerlendirebileceği belirtildi.