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aksam.com.tr
  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 08:15

Birkaç 100 milyonluk maliyet

Birkaç 100 milyonluk maliyet

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Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın ertelenmesinin ardından Japonya Hükümeti ile IOC arasındaki maliyetin nasıl paylaşılacağı henüz netlik kazanmadı.

AKŞAM

Başbakan Shinzo Abe, IOC’nin payından sorumlu olmaya devam edeceğini söyledi ve “IOC için birkaç yüz milyon dolarlık ek maliyet olduğu açıktır” dedi. Daha önce ertelemenin 3 milyar doları bulacağı iddia edilmişti.

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