Birçok futbolcusundan fedakarlık bekleyen Galatasaray, Ömer Bayram'a iyileştirme yapacak

80 milyon Euro'yu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece 1 ismin ücretinde iyileştirmeye gidilecek: Ömer Bayram!
5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK
Geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.
MİLLİ TAKIM'DAKI TEK ASLAN
Sol bek olarak geldiği Galatasaray'da 8 numaradaki performansıyla sivrilen Ömer Bayram, A Milli Takım'a düzenli çağrılan tek yerli oyuncu durumunda.
TAKIMDA EN AZ PARA KAZANANLAR
ADEM BÜYÜK 500 bin Euro
ÖMER BAYRAM 400 bin Euro
OKAN KOCUK 350 bin Euro
EMRE TAŞDEMİR 300 bin Euro
TAYLAN ANTALYALI 275 bin Euro
JESSE SEKİDİKA 125 bin Euro (yarım sezon)
(Sabah)
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