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  • Birçok futbolcusundan fedakarlık bekleyen Galatasaray, Ömer Bayram'a iyileştirme yapacak
  • 14 Nisan 2020 Salı 09:16
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  • 14 Nisan 2020 Salı 09:16

Birçok futbolcusundan fedakarlık bekleyen Galatasaray, Ömer Bayram'a iyileştirme yapacak

Birçok futbolcusundan fedakarlık bekleyen Galatasaray, Ömer Bayram'a iyileştirme yapacak

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Birçok ekonomik sıkıntısı bulunan Süper Lig ekipleri, koronavirüs salgını sebebiyle iyice köşeye sıkıştı. Bu darboğazdan çıkmak isteyen Galatasaray, Futbol A Takımı'nın 80 milyon Euro'luk bütçesini 50 milyon Euro seviyelerine çekme kararı aldı. Bu doğrultuda hareket eden Cimbom, birçok futbolcusundan fedakarlık beklerken bu konuda tek istisnayı Ömer Bayram'a gösterecek. Yıllık kazancı 400 bin Euro olan başarılı futbolcunun maaşı iyileştirilecek.

80 milyon Euro'yu bulan Galatasaray Futbol A Takım bütçesi, yeni sezonda 50 milyon Euro seviyesine çekilecek. Yıldızlarından indirim talep etmeye hazırlanan ve sözleşmesi bitecek oyuncuların çoğuna veda edecek sarı-kırmızılı kulüpte sadece 1 ismin ücretinde iyileştirmeye gidilecek: Ömer Bayram!

5 MİLYON TL'YE YÜKSELECEK

Geride kalan sezonda 10'u Süper Lig olmak üzere 32 resmi maçta 13 asiste imza atan Ömer'in bu başarısına yönetim kayıtsız kalmadı ve bir yıl sonra bitecek sözleşmesinin uzatılması kararı alındı. 400 bin Euro garanti ücret ile ilk 11'in en az kazanan ismi Ömer'e zam da yolda. 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak 28 yaşındaki oyuncunun ücreti TL'ye çevrilecek ancak yüzde 50'ye yakın zamla 5 milyon TL'ye yükselecek.

MİLLİ TAKIM'DAKI TEK ASLAN

Sol bek olarak geldiği Galatasaray'da 8 numaradaki performansıyla sivrilen Ömer Bayram, A Milli Takım'a düzenli çağrılan tek yerli oyuncu durumunda.

TAKIMDA EN AZ PARA KAZANANLAR

ADEM BÜYÜK 500 bin Euro

ÖMER BAYRAM 400 bin Euro

OKAN KOCUK 350 bin Euro

EMRE TAŞDEMİR 300 bin Euro

TAYLAN ANTALYALI 275 bin Euro

JESSE SEKİDİKA 125 bin Euro (yarım sezon)

(Sabah)

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