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aksam.com.tr
  • 05 Kasım 2020 Perşembe 11:54
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Bir üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı

Bir üst klasman hakemi koronavirüse yakalandı

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Futbolda bir üst klasman hakeminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulundan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen rutin kontrollerde bir üst klasman hakemin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandı.

Hakemde, herhangi bir semptom görülmemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandı. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemin, yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecek.

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