Bir Türk hackledi!

F.Bahçe Başkanı, sezon başından beri rahatsız oldukları konuları basın toplantısında dile getirdi. Her şeye rağmen G.Saray derbisi öncesinde şampiyonluğa inançları olduğunu belirtti.

'Berat Albayrak vergide yardımcı oldu'

Başkan Ali Koç, merak edilen o konuya açıklık getirdi: “Konuşulan konu, bizim vergi borçlarının taksitlendirilmesiyle ilgili bir konuydu. Diğer kulüplerin yaptığı gibi bir kağıt almamız gerekiyordu, o kâğıdı almıştık.”