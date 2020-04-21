Bir tarih vermek zor!

AKŞAM
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sonrası planlarıyla ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. Ceferin “Önceliğimiz insan sağlığı ama futbola dönme ihtimali hala var. Bu durum çok hoşumuza gitmiyor ama maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. Liglerin bitimiyle ilgili bizim bir tarih belirtmemiz zor. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek. Liglerin bitmeme ihtimali herkes açısından korkunç bir tablo oluşturuyor. Seyircisiz de olsa böyle bir dönemde eğlence unsuru olarak insanların evlerine futbolu götürebiliriz” dedi.
EYLÜL AYINI SIKINTI BULUYORUM
Sezonu iptal etmek adına bir tarihleri olmadığını ve öncelikle karşılaşmalara başlamalarının önem taşıdığını belirten Ceferin, Eylül-Ekim aylarında oynamanın pek mümkün olmadığını dile getirdi: “Eylül-ekim aylarında mevcut sezonları bitirmeyi oldukça sıkıntılı buluyorum. 2020-21 takvimi üzerinde ağır bir etkisi olacaktır. FIFA’nın transfer ve sözleşmeler konusundaki kararlarını olumlu buluyorum. Bu salgın bittiğinde stadyumlar yeniden taraftarlarla dolacak.”
MİLLİ MAÇLAR 5 AY SONRA
Şampiyonlar Ligi ile ilgili de konuşan Caferin; “UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için tarih konusunda bir limitimiz yok. Şampiyonlar Ligi’nin kaderi liglerin bitmesiyle alakalı olacak” dedi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Milli maçların da Eylül ayında oynanmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı. Finansal Fair Play duruma değinen Ceferin, “Zaten bazı koşullarını askıya almış olsak da Finansal Fair Play’i devre dışı bırakmayacağız. Birçok fayda sağladı ama amacımız bir engel değil yardım olması ki esnek davranacağız. Bana öyle geliyor ki transfer sürecini genişletmek iyi bir seçenek” ifadelerini kullandı.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
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