Bir tarih vermek zor!

UEFA Başkanı Ceferin İtalyan medyasına konuştu: “Liglerin bitimiyle ilgili bizim bir tarih belirtmemiz zor. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek. Liglerin bitmeme ihtimali herkes açısından korkunç bir tablo oluşturuyor.”

AKŞAM

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs sonrası planlarıyla ilgili İtalyan medyasına açıklamalarda bulundu. Ceferin “Önceliğimiz insan sağlığı ama futbola dönme ihtimali hala var. Bu durum çok hoşumuza gitmiyor ama maçları seyircisiz oynamanın hazırlığını yapıyoruz. Liglerin bitimiyle ilgili bizim bir tarih belirtmemiz zor. Ülke federasyonları ve hükümetler buna karar verecek. Liglerin bitmeme ihtimali herkes açısından korkunç bir tablo oluşturuyor. Seyircisiz de olsa böyle bir dönemde eğlence unsuru olarak insanların evlerine futbolu götürebiliriz” dedi.

EYLÜL AYINI SIKINTI BULUYORUM

Sezonu iptal etmek adına bir tarihleri olmadığını ve öncelikle karşılaşmalara başlamalarının önem taşıdığını belirten Ceferin, Eylül-Ekim aylarında oynamanın pek mümkün olmadığını dile getirdi: “Eylül-ekim aylarında mevcut sezonları bitirmeyi oldukça sıkıntılı buluyorum. 2020-21 takvimi üzerinde ağır bir etkisi olacaktır. FIFA’nın transfer ve sözleşmeler konusundaki kararlarını olumlu buluyorum. Bu salgın bittiğinde stadyumlar yeniden taraftarlarla dolacak.”

MİLLİ MAÇLAR 5 AY SONRA

Şampiyonlar Ligi ile ilgili de konuşan Caferin; “UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için tarih konusunda bir limitimiz yok. Şampiyonlar Ligi’nin kaderi liglerin bitmesiyle alakalı olacak” dedi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Milli maçların da Eylül ayında oynanmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı. Finansal Fair Play duruma değinen Ceferin, “Zaten bazı koşullarını askıya almış olsak da Finansal Fair Play’i devre dışı bırakmayacağız. Birçok fayda sağladı ama amacımız bir engel değil yardım olması ki esnek davranacağız. Bana öyle geliyor ki transfer sürecini genişletmek iyi bir seçenek” ifadelerini kullandı.