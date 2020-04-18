Bir meydan okuma da Nemanja Matic'ten

SPOR GÜNDEMİ

'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm' 'F.Bahçe'yle görüştüm deyince beni odaya kilitledi ve G.Saray'a imza attm' Galatasaray'ın bir dönemine damga vurmuş ‘Rambo Yusuf'tan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya ile görüştüm. 400 milyon teklif etti. 325 peşin, 75 milyonu çek. Ben ayrılmayı düşünmedim. Alp Yalman'a söyledim. Beni odaya kilitledi. Sonra da Galatasaray'a imza attım.”

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.

Flaş karar! 'Kalan maçların tamamı...' Flaş karar! 'Kalan maçların tamamı...' UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Öngörümüz haziran, temmuz aylarında ligi tamamlamak' diyen Yardımcı, “Maçların İstanbul ve Antalya'da oynanma ihtimali de masada” ifadelerini kullandı.

Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş! Ozan'ın Premier Lig'e transferine Sörloth engel olmuş! Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transferine Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'un engel olduğu ortaya çıktı. Ozan'ın İngiliz ekibinin gündemine geldiği dönem, deneyimli forvet Sakho'nun ayağı kırılınca, Palace'ın orta saha transferini rafa kaldırıp Sörloth'u aldığı ifade edildi.

Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi Meğer o takım Fenerbahçe değilmiş! İşte yeni adresi Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen 17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın adı Fenerbahçe'yle anılıyordu ancak genç yıldız adayıyla ilk resmi temasları Trabzonspor'un kurduğu ortaya çıktı.

Sivasspor'dan Barcelona'ya cevap: Bizde bir Emre Kılınç var... Sivasspor'dan Barcelona'ya cevap: Bizde bir Emre Kılınç var... İspanyol ekibi Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Sivas'ın da isminin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun üzerine DG Sivasspor Kulübü, Barcelona'ya karşılık olarak sosyal medya hesabından cevap verdi.