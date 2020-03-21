Bir 'evde kal' çağrısı da Emre Akbaba'dan

SPOR GÜNDEMİ

Kruse'den itiraf: 'Eğer gidersem dönemem' Kruse'den itiraf: 'Eğer gidersem dönemem' Fenerbahçeli Max Kruse, Alman basınına yaptığı açıklamada, "10 gün boyunca İstanbul'dan hiçbir yere gitmemize izin vermiyorlar. Mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir' Beşiktaş'tan sürpriz karar! 'İsteyen gidebilir' Beşiktaş Yönetimi, koroonavirüs salgını nedeniyle ayrılmak isteyen yabancı futbolcularına kolaylık sağlama kararı aldı.

Son dakika! Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması Son dakika! Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması Beşiktaş Kulübü'nden koronavirüsle ilgili son dakika açıklaması... Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs belirtileri olan oyuncuların olduğunun ortaya çıkması üzerine sarı lacivertlilerle yakın zamanda maç yapan Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Son dakika! Fenerbahçe'de koronavirüs şoku! Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncularda Koronavirüs belirtileri görüldüğü açıklandı.

Koronavirüse rağmen Napoli'den akılalmaz karar! Koronavirüse rağmen Napoli'den akılalmaz karar! Koronavirüsün en şiddetli hissedildiği ülkelerin başında gelen İtalya'da Napoli'nin önümüzdeki hafta idmanlara başlaması tartışmalara neden oldu.

Sumudica karantinaya alınacak Sumudica karantinaya alınacak Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın dün gece özel uçak tutarak Romanya'ya gitti. Rumen çalıştırıcının dönüş tarihi henüz netlik kazanmadı. Sumudica döndükten sonra 14 gün karantina altına alınacak.