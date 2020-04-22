Bir erteleme de Watford'dan

Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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