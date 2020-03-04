  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:01
  • |
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:23

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği Victor Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu

Bir dönem Galatasaray'ın da istediği Victor Wanyama, Montreal Impact'a transfer oldu

Paylaş

Bir süredir Galatasaray’ın da gündeminde olan Victor Wanyama'nın yeni takımı belli oldu. 28 yaşındaki ön libero, MLS ekiplerinden Montreal Impact’a transfer oldu.

Bir süredir Tottenham'dan ayrılacağı konuşulan Victor Wanyama'nın yeni adresi belli oldu. Kenyalı futbolcu kariyerini ABD'de sürdürecek.

MLS'te Thierry Henry'nin çalıştırdığı Montreal Impact, Victor Wanyama transferini resmen duyurdu. Kanada temsilcisi 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Öte yandan oyuncu için Tottenham'a herhangi bir bonservis ücreti ödenmeyeceği de belirtildi.

Adı geçmişte zaman zaman Süper Lig kulüpleriyle de anılan Victor Wanyama bu sezon Tottenham formasını yalnızca 4 maçta giydi.

Victor Wanyama'yı kadrosuna katan Montreal Impact'te daha önce Didier Drogba, Bacary Sagna ve Blerim Dzemaili gibi oyuncular da forma giymişti.

Wanyama, Barcelona altyapısında yetişen Bojan Krkic ile Montreal Impact'te beraber top koşturacak.

Victor Wanyama ile Galataray da sezon başında ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Sergen Yalçın, Ljajic için raporunu verdi: 'Gönderilsin'

title

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a 30 milyon liralık katkı

title

Fenerbahçe'den köy camisine yardım

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!
Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor
Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...
FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de...

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.

Galatasaray'da 300 milyon liralık problem
Galatasaray'da 300 milyon liralık problem

Galatasaray'da 300 milyon liralık problem

Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday
Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday

ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.

Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu
Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktör planı belli oldu

Yönetimde, Emre Belözoğlu’nun önderliğinde kurulacak bir teknik ekip gündeme geldi. Konuyla ilgili Emre ile de peş peşe görüşmeler yapılıyor. Kaptan, sürpriz teklif karşısında henüz kararını vermedi.

Henry Onyekuru transferinde önemli gelişme
Henry Onyekuru transferinde önemli gelişme

Henry Onyekuru transferinde önemli gelişme

Yola Galatasaray’da devam isteyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Sarı -Kırmızılı yönetimin de talebiyle, önümüzdeki hafta içerisinde kulübü Monaco ile görüşerek bir sezon daha kalmak için izin talebinde bulunacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.