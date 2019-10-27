Bir derbiden çok daha fazlası! Beşiktaş-Galatasaray muhtemel 11'ler

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, Süper Lig’in 9. haftasında bugün Galatasaray’ı konuk edecek. Sezona kötü başlayan Siyah-Beyazlı takım, geride kalan 8 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Üçer beraberlik ve yenilgi alan Siyah-Beyazlı takımın 9 puanı bulunuyor. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Portekiz ekibi Braga’ya evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş, derbiyi kazanarak, toparlanma sürecine girmeyi amaçlıyor. Ligde bu sezon evinde 4 maç yapan Siyah-Beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlikle 8 puan elde etti.

SON 7 KARŞILAŞMADA 1 KEZ!

SÜPER Lig’e istediği gibi başlayamayan Galatasaray ise geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine “dur” demek istiyor. Galatasaray aynı zamanda derbiden 3 puanla dönerek, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid deplasmanı öncesinde moral bulmayı da hedefliyor. CimBom, son 7 resmi maçında 1 kez kazanırken, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

ABDULLAH AVCI SIKINTILI

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerindeki ilk derbiye sıkıntılı çıkacak. Bu sezon Siyah-Beyazlı takımda henüz beklentileri karşılayamayan Avcı, son olarak Braga maçında taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarların istifaya davet ettiği Avcı, Braga karşılaşması sonrası, mücadeleye devam edeceğini açıklamıştı. Beşiktaş, Avcı yönetiminde bu sezonki 11 resmi karşılaşmada sadece 2 kez kazanabildi. G.Saray kaybederse, Fatih Terim’e yönelik eleştirilerin de dozu artacak.

BABEL iÇiN ÖZEL

G.SARAY’IN Hollandalı futbolcusu Babel, eski takımı Beşiktaş’a karşı ilk kez forma giyecek. Hollandalı, geçen sezonun devre arasında ayrıldığı Vodafone Park’a, 10 ay sonra Sarı-Kırmızılı formayla rakip olarak çıkacak.

SAKATLIK BELASI

KARTAL’DA Burak, Gökhan, Douglas, Diaby, N’Koudou, Ruiz ve Dorukhan’ın sakatlıkları bulunuyor. Burak dün kamptan ayrıldı ve derbide yok. Son maçta forma giyemeyen Gökhan, Diaby, N’Koudou, Ruiz ve Douglas’ın oynama ihtimali bulunuyor. Ancak sahaya çıksalar bile maç eksiği sorunuyla boğuşacaklar. Ayrıca yeniden sakatlanma riskleri de bulunuyor. Kartal’da Caner ve Ruiz ise ceza sınırında yer alıyor. Bu iki oyuncu, sahaya çıkar ve kart görürse Antalya önünde cezalı duruma düşecek. G.Saray’da ise Falcao sakatlığı nedeniyle sahaya çıkamayacak. Kart cezalısı Ömer Bayram, derbide takımdaki yerini alamayacak. Belhanda ve Marcao sarı kart görmeleri durumunda, Rize karşılaşmasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Caner, Lens, Adem Ljajic, Güven

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Babel, Andone