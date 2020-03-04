Bir darbe daha! Chelsea, Liverpool'u kupanın dışına itti...

İngiltere FA Cup 5. Tur mücadelesinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Karşılaşmada Chelsea'yi 13. dakikada Willian'ın golü öne geçirdi ve ilk yarı Maviler'in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya da etkili başlayanm Chelsea, 64. dakikada Ross Barkley'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Liverpool, yedek kadrosuyla çıktığı maçın son 20 dakikasında Firmino, Salah gibi oyuncularını sahaya sürse da gol bulamadı ve Chelsea tur atlayan taraf oldu.
Öte yandan Liverpool, üst üste Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'in ardından FA Cup'ta da yenilerek form düşüklüğünü sürdürdü.
Çeyrek finalde Chelsea'nin rakibi 5 Mart'ta çekilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
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