Bir darbe daha! Chelsea, Liverpool'u kupanın dışına itti...

SPOR GÜNDEMİ

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.

Lemina kararı Lemina kararı SAKATLIĞI nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Mario Lemina’yı bu haftaki Sivasspor deplasmanına yetiştirmek için doktorlar yoğun çaba harcıyor.

Kaptanlar iyi taşıdı Kaptanlar iyi taşıdı Beşiktaş, futbolda Sergen Yalçın ile üst sıralar için umutlanırken, basketbolda Başantrenör Burak Bıyıktay yönetiminde play-off iddiasını da güçlendirdi.

İsrail çirkinliği İsrail çirkinliği THY EuroLeague’de bugün saat 22.15’te İsrail’in Maccabi takımıyla karşılaşacak Anadolu Efes’te kafile, uçağa giriş sırasında ek güvenlik bahanesiyle didik didik arandı.

'Olimpiyatlar ertelenebilir' 'Olimpiyatlar ertelenebilir' Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi.

FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... FLAŞ! Cenk Tosun'dan yıkan haber! EURO2020'de... Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.