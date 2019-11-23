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Bir çifte standart daha

Bir çifte standart daha

Zalgiris Kaunas, ‘Litvanya Ordu Günü’nde, maça resmen kamuflajla çıktı. Asker selamına takılanlardan ise ses yok.

AKŞAM

AVRUPA’DAN görülmemiş çifte standart. Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas, EuroLeague’de evinde Kızılyıldız’a 61-59 kaybetti. Maçın sonucundan çok, Zalgiris’in mücadelede giydiği forma dikkat çekti. Jasikevicius’un öğrencileri, ‘Litvanya Ordu Günü’ nedeniyle üniformaya benzeyen, askerî desenli özel tasarım bir forma giydi. Barış Pınarı Hârekatı sırasında asker selamı veren Türk sporcular hakkında soruşturma başlatan ve çeşitli mecralarda kınama mesajları yayımlayan Avrupalılar, Zalgiris’in bu forması karşısında ise yine sessiz kaldı. EuroLeague’de takımların giyecekleri formaların önce Avrupa Basketbol Ligleri Birliği’nin denetiminden geçiyor. Bu formaya onay verilmiş olması, Avrupalıların ülkemize karşı nasıl bir çifte standart uyguladığını bir kez daha gözler önüne serdi.


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