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aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:44
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  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:49

Bir bağış kampanyası da Bursaspor'dan

Bir bağış kampanyası da Bursaspor'dan

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Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor'da, yaşanan mali sorunları aşmak için SMS ile bağış kampanyası başlatıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyanın "Yeniden Zirveye" sloganıyla başlatıldığı belirtildi.

SMS kampanyasına katılmak isteyenler, "Bağış" yazıp 1963'e göndererek, yeşil-beyazlı kulübe 16 lira destek sağlayabilecek. 

Bursaspor'a banka yoluyla destek olmak isteyenler ise kulübün internet sitesinde yer alan hesap numaralarına bağış yapabilecek.

 

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