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Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi

Binali Yıldırım şampiyonluk için söz istedi

TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor’un teknik heyeti ve futbolcularıyla Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesi bir araya gelen Binali Yıldırım takımdan şampiyonluk sözü istedi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincanspor’un teknik heyeti ve futbolcularıyla Sultanbeyli Belediyespor maçı öncesi kahvaltıda bir araya geldi. TFF 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Erzincanspor’un teknik heyetinden ve futbolcularından şampiyonluk sözü isteyen Binali Yıldırım, futbolcularla uzun süre sohbet etti. Takımın 2. Lig’e çıkmasını çok istediğini ifade eden Yıldırım, “Yeni statta büyük takımların Erzincan’ a gelmesi gerekiyor ve kıymetli hemşerilerimizin Erzincansporumuzun maçlarına katılarak destek olmaları gerekiyor. Erzincan’ a spor yatırımları hız kesmeden devam edecek. Erzincan’ımız hizmetin en güzeline layıktır” diye konuştu.

Yıldırım, Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasında takıma başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.  (İHA)


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