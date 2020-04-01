Bilic göz kırptı, taraftarlar kızdı!

AKŞAM
West Bromwich’i çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in sosyal medyadaki yorumu taraftarlarını sinirlendirdi. Bilic’in video paylaşımında teknik direktör arayan Fenerbahçe’ye göz kırptığını iddia eden West Brom’lu taraftarlar yazdıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdiler.
Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, testi pozitif olmasına rağmen taburcu edilen Fatih Terim'le ilgili, “Kim olursa olsun genel durumu iyiyse o kişiyi eve gönderebiliyoruz” dedi.
UEFA'ya bağlı ligler için kararlar alınacak. Ancak ne olursa olsun kimse memnun kalmayacak.
France Football, UEFA'nin liglerin geleceğiyle İlgili taslak kararını açıkladı. Ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse, liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyemeyen takım şampiyon sayılmayacak! Tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp, liglerde takım sıralamasına göre başarı primi verilecek.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık destek.