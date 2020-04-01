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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:35

Bilic göz kırptı, taraftarlar kızdı!

Bilic göz kırptı, taraftarlar kızdı!

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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic çalıştırdığı West Bromwich'in taraftarlarını kızdırdı.

AKŞAM

West Bromwich’i çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in sosyal medyadaki yorumu taraftarlarını sinirlendirdi. Bilic’in video paylaşımında teknik direktör arayan Fenerbahçe’ye göz kırptığını iddia eden West Brom’lu taraftarlar yazdıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdiler.

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