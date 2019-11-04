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  3. Bilal Erdoğan Japonya'da düzenlenen Yabusame etkinliklerine katıldı

Bilal Erdoğan Japonya'da düzenlenen Yabusame etkinliklerine katıldı

Bilal Erdoğan Japonya'da düzenlenen Yabusame etkinliklerine katıldı

Bu yıl Japonya'da düzenlenen Yabusame etkinliklerinin Türkiye’den de misafirleri vardı. Etnospor Başkanı Bilal Erdoğan, etkinliğe katılarak ata bindi, ok attı.

Japon geleneksel atlı okçuluğu "Yabusame", hem bir savaş sanatı hem de bir spor. Yabusame, bu yıl İmparator Meiji’yi anmak için düzenlenen savaş sanatları festivalinin en önemli parçasını oluşturdu.

Kyodo'daki festivalin Türkiye'den önemli konukları vardı. Organizasyona Etnospor Konfedarasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, ''2018'deki festivalimiz gerçekten en önemli katılımcılardan bir tanesiydi. Onlar da bizi davet ettiler. Yılın en önemli merasimini Meiji Jingu'da Kasım ayının başında yapıyorlar. Biz de bu sene katıldık. Seneye biliyorsunuz Göçebe Oyunları Türkiye'de olacak. Oraya da davet ederiz muhtemelen'' dedi.

Bilal Erdoğan, gösterileri izlemekle yetinmedi, antrenmanlara katıldı. Ata binerek ok attı. Erdoğan, Yabusame ekibini de Türkiye’ye davet etti. Okçular Vakfında ok atmaya çağırdı.

Ekibin İstanbul’da düzenlenecek ilk organizasyona katılması bekleniyor.

(TRT Spor)

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