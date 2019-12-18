Bilal Erdoğan: Dünyada bütün geleneksel sporların yaşatılmasını destekliyoruz

Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in yönettiği "Geleneksel Sporlar ve Oyunlar" başlığı altında düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada konfederasyonun çalışmalarını İstanbul merkezli sürdürdüğünü belirterek, "Tüm dünyada insanların geleneksel sporlara ilgisini artırmak istiyoruz. Dünyadan bu alanda çalışmalar yapan insanları bir araya getiriyoruz. Kurumlarla üyelik ilişkisi kuruyoruz." dedi.

Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Fas, Katar, Güney Amerika ülkelerinde ve İtalya'daki, Fransa'daki geleneksel spor etkinliklerini takip ettiklerini ve kurumlarla ilişkiler kurduklarını aktaran Erdoğan, "Geleneksel sporlar dünyada gündem haline gelmeye başladı. Geleneksel sporlar üzerinden global bir ağ oluşturuyoruz." diye konuştu.

Geleneksel Türk okçuluğunun tescillenmesinin yapılan çalışmaların sonucunda olduğunu dile getiren Bilal Erdoğan, "Bugüne kadar okullarda geleneksel okçuluğumuzu tanıttık. Geleneksel sporlarımızın yapılması, oynanması, gençlerde karşılık bulması için okullarda etkinlikler yaptık. Geleneksel sporlarımızı tanıttık. Artık üniversitelerimizde de yapalım dedik ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile başladık. Umarım hayırlı bir başlangıç olur." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmaların toplumun yarıya yakınının sporla aktif ilişki kurmadığını gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son yıllarda geleneksel sporlara ilgi giderek artıyor, artacak. Bütün dünyada yerel kültürlerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Batı medeniyetinin sürdürülebilir olmadığını ve dünya barışına katkı sağlamadığını düşünüyoruz. Geleneksel sporlardaki mücadelenin dünyanın kültürel zenginliğini korumak anlamında da önemli olduğuna inanıyoruz.

Erdoğan, olimpiyatlara ilişkin bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Bizim geleneksel sporları olimpiyatlara sokma gündemimiz yok. Demokratik bir yapısı olmayan 'bu sporu çıkarıyorum bu sporu alıyorum' diyen bir yapı var. Biz dünyanın kültürel zenginliğini canlı tutmak istiyoruz. Her renk güzeldir. Dünyada bütün geleneksel sporların yaşatılmasını destekliyoruz. Ayrıca, geleneksel sporları güçlü tutarsan olimpiyatlardaki branşları da güçlü tutarsın."

Söyleşinin ardından geleneksel oyunların tanıtıldığı stantları gezen Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile "kale" oynadı ve katılımcılarla fotoğraf çektirdi.