Beşitkaş derbi hazırlıklarını Dorukhan hariç tam kadro sürdürüyor

SPOR GÜNDEMİ

Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber! Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber! Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.

Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı Ve yeni teknik direktör resmen açıklandı! Roger Schmidt imzayı attı Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı Fatih Terim'in derbide Emre Akbaba planı Beşiktaş maçında hücum futbolu oynatmak isteyen Fatih Terim'in derbide yönelik ilk kadro planlamasında Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşündüğü öğrenildi. Taktik provalar ise yarından itibaren başlayacak.

Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu açıkladı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması! Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması! Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.