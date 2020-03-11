Beşitkaş derbi hazırlıklarını Dorukhan hariç tam kadro sürdürüyor

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı çalışması, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı program uygulandı. İdman, tam sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, derbi hazırlıklarına yarın devam edecek.
Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan Henry Onyekuru şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre Nijeryalı oyuncu bugünkü antrenmanda sakatlanarak çalışmayı tamamlayamadı.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye Roger Schmidt'ten kötü haber geldi.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi yönetecek hakem açıklandı.
Beşiktaş maçında hücum futbolu oynatmak isteyen Fatih Terim'in derbide yönelik ilk kadro planlamasında Emre Akbaba'yı ilk 11'de düşündüğü öğrenildi. Taktik provalar ise yarından itibaren başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir süredir gündemin ilk sırasında olan koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Türk futbol tarihinin en başarılı oyuncularından olan ve birçok kupa kazanan milli oyuncu Arda Turan, çok özel açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Mesut Bakkal, gündeme bomba gibi düşen itirafta bulundu. Deneyimli teknik adam, kariyerini anlattığı 'Mesut Bir Adamın Hikâyesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik pimi aldığını itiraf etti ve olayın detaylarını anlattı.