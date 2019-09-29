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  3. Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa sunulacak.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta perşembe günü saat 19.55'te başlayacak maçın, yarın satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

(AA)

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