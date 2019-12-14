Beşiktaş'tan yılın bombası: Chidera Ejuke

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Siyah-Beyazlılar’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Kulüpteki ekonomik daralma sebebiyle transfere düşük bir bütçe ayıracak olan Kara Kartal, bundan dolayı genç isimlere yönelecek. Beşiktaş Yönetimi’nin bu doğrultuda son olarak gündemine Hollanda Ligi ekibi Heerenveen’in Nijeryalı genç oyuncusu Chidera Ejuke’yi aldığı ortaya çıktı. 21 yaşındaki forveti scouting ekibi aracılığıyla takip eden Siyah-Beyazlılar’ın Ocak ayına kadar bu futbolcuyu takip edip ardından teklif konusunda kararını vereceği bildirildi.

2 milyon Euro’ya alındı

Hollanda Ligi ekibine sezon başında Norveç temsilcisi Valerenga’dan 2 milyon Euro karşılığında transfer edilen 1,76’lık futbolcu, Mavi-Beyazlılar’la bu sezon 16 karşılaşmaya çıkıp 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2023 yılının sonuna kadar kontratı bulunan başarılı futbolcu, önceki kulübü Valerenga’yla 3 sezonda görev yaptığı 65 mücadelede rakip fileleri 14 kez sarsmıştı. Yönetimin, oyuncu hakkında hem scouting hem de teknik ekipten olumlu geri dönüş yapılması halinde bu ismi Ocak ayında satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle takıma kazandırabileceği kaydedildi.

(Fanatik)