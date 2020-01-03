Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9732
  • 6,6643
  • 292.62
  • 115375
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a Oğuzhan Özyakup cevabı: Siz de bize Guilherme'yi verin

Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a Oğuzhan Özyakup cevabı: Siz de bize Guilherme'yi verin

Beşiktaş'tan Yeni Malatyaspor'a Oğuzhan Özyakup cevabı: Siz de bize Guilherme'yi verin

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup’u isteyen Yeni Malatyaspor'a Beşiktaş'tan, “Siz de bize Guilherme’yi verin” cevabı geldi.

Orta saha için arayış içerisinde olan Yeni Malatyaspor’un, Beşiktaş’ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan ancak ilk devrenin son maçı olan 4-1’lik Gençlerbirliği mücadelesinde gol atan Oğuzhan Özyakup’a talip olduğu öğrenildi.

Bu transfer için nabız yoklayan Malatya cephesinin ise Siyah-Beyazlılar’dan karşılık olarak, “Siz de bize Guilherme’yi verin” cevabı geldiği ifade edildi. Bunun üzerine Malatya’nın düşünmek için süre istediği ve yakın zamanda Kartal’a net bir yanıt vereceği öne sürüldü.

(Fanatik)


Dizi setinde başlayan aşk! 6 ay sonra ortaya çıktı
Alişan küplere bindi: Hesap sormazsam adam değilim!
Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü!
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
<p>Gazeteci yazar Halime Kökçe, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı nefessiz süreci ve 2020 yılından b

Halime Kökçe Akşam Baskısı’na Konuştu: Kanal İstanbul Tartışmalarının Perde Arkasında Ne Var?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Bedavaya alınabilecek 22 süperstar

Mangoya talep artıyor