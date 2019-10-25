Beşiktaş'tan Vodafone Park'ta Galatasaray'a geçit yok

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 2016 yılında hizmete giren yeni stadyumunda sarı-kırmızılıları bugüne kadar 3 kez konuk etti. Kartal, 34 Eylül 2016'da oynadığı ilk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 2-2 beraberlikle ayrılmasını bildi. Geride kalan 3 karşılaşmada Beşiktaş 2 kez rakibini mağlup etmeyi başarırken, 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 6 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verdi.

Galatasaray, bu hafta oynanacak maçta ilk galibiyet için mücadele edecek. Beşiktaş da yenilmezlik unvanını korumak için sahaya çıkacak.

İki takımın Beşiktaş Park'ta oynadıkları karşılaşmalar şöyle:

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0