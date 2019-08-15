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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 09:17
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  • 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:32

Beşiktaş'tan Tolga Zengin sürprizi! Tecrübeli kaleciye teklif götürülecek

Beşiktaş'tan Tolga Zengin sürprizi! Tecrübeli kaleciye teklif götürülecek

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Beşiktaş, Volkan Babacan transferi için Başakşehir’in Muhammed Şengezer’i almasını bekliyor. Ancak mevcut isimlerin transferinde sorun çıkarsa, eski kaptan Tolga Zengin’e 1 yıllık teklif götürülecek.

Beşiktaş'ta kaleci transferinde gözler Medipol Başakşehir'e çevrilmiş durumda. Turuncu-lacivertli takımın kalecisi Volkan Babacan ile anlaşan Beşiktaş, bu transferi resmiyete dökmek için Başakşehir'in de Bursaspor'dan Muhammed Şengezer ile anlaşmasını bekliyor.

Bilindiği gibi Muhammed ile ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş da vardı. Ancak Başakşehir cephesinin "Muhammed'ten vazgeçin, size Volkan Babacan'ı verelim" teklifini kabul eden siyah-beyazlılar, Sinan Bolat'ın yanı sıra Adanaspor'un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat ile de ilgileniyordu. Ancak mevcut isimlerden istenilen sonuç elde edilemezse Beşiktaş yönetimi, son çare olarak eski kaptanı Tolga Zengin'i 1 yıllığına kadroya dahil etmeyi planlıyor.

Özel antrenör ile TFF Riva Tesisleri'nde çalışan Tolga'nın form durumunun da yeterli olduğu belirtildi.

(Sabah)

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