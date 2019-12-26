Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9351
  • 6,5939
  • 287.657
  • 113653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre!

Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre!

Beşiktaş'tan TFF'ye ek süre!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki VAR kayıtlarının açıklanmasını talep ettiği TFF'nin verdikleri süre içinde cevap vermemesi üzerine 1 gün daha ek süre verdiklerini ve aksi takdirde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Beşiktaş'ın TFF'ye gönderdiği yazıda,"24 saat içinde VAR kayıtları açıklanmazsa, TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız." denirken, "24 saat daha bekleyeceğimizi, aksi takdirde TFF Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri ile diğer kurullardaki ilgililer hakkında başt anayasal hak arama hürriyetimizin kısıtlanması ve görevi ihmal olmak üzere bilcümle suç işlendiğinden bahisle, yasal yollara başvurularak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bukunulacağının bilinmesini talep ve beyan ederiz" ifadeleri yer aldı.


'Zeynep Bastık açık ara önde'
Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Dizi aşkı gerçek mi oldu?
<p><strong> ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?</strong></p> <p>Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve iş

2020 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"