  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Mart 2020 Perşembe 22:16
  • |
  • 12 Mart 2020 Perşembe 22:16

Beşiktaş'tan taraftara çağrı: Organizasyon yapmayın!

Beşiktaş'tan taraftara çağrı: Organizasyon yapmayın!

Paylaş

Beşiktaş Kulübü, siyah beyazlı taraftarların derbi öncesi takımı uğurlama organizasyonu planlamasına yönelik uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayı sonuna kadar maçların seyircisiz olarak oynanacak olmasından dolayı bu hafta sonunda seyirci olmadan oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde siyah beyazlı taraftar grubu, sosyal medya üzerinden takımı Nevzat Demir Tesisleri'nden uğurlama çağrısında bulunurken, bu konuyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, bu organizasyondan vazgeçilmesi yönünde bir uyarı yapılırken, şu ifadeler yer aldı: "Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı’na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Ancak; Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır. Hal böyle iken; İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde

title

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin koronavirüse yakalandığı iddia edildi

title

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Medipol Başakşehir-Kopenhag CANLI ANLATIM
Medipol Başakşehir-Kopenhag CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Kopenhag CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarkalı Kopenhag'ı konuk ediyor.

Türk asıllı hakem için flaş iddia
Türk asıllı hakem için flaş iddia

Türk asıllı hakem için flaş iddia

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Türkiye'de spor müsabakaları seyircisiz oynanacak
Türkiye'de spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Türkiye'de spor müsabakaları seyircisiz oynanacak

Cumhurbaşlanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de spor faaliyetlerinin seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Devler Ligi'nde erteleme kararı
Devler Ligi'nde erteleme kararı

Devler Ligi'nde erteleme kararı

Manchester City, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Real Madrid ile oynayacakları maçın ertelendiğini duyurdu.

Ahmet Nur Çebi: Geri hikaye!
Ahmet Nur Çebi: Geri hikaye!

Ahmet Nur Çebi: Geri hikaye!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacak olmasıyla ilgili, “Çok yeni öğrendim. Söz konusu sağlıksa, gerisi hikaye. Ona söyleyecek bir şeyimiz olamaz. Devlet büyükleri böyle bir tedbir almışlardır, biz o tedbire uymakla mükellefiz” dedi.

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs şoku!
Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs şoku!

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs şoku!

Adı açıklanmayan bir Premier Lig takımında 3 futbolcuda koronavirüs belirtileri görülünce tüm futbolcular karantina altına alındı.

Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi
Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi

Başakşehir'in rakibi Kopenhag erteleme istedi

Danimarka'da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA'ya başvurduğunu duyuran Kopenhag Kulübü “Başakşehir ile 19 Mart'ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini ve UEFA'nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.