Beşiktaş'tan Stefano Okaka sürprizi

Beşiktaş transferde gaza bastı. Siyahbeyazlılar, Tottenham'ın sol kanat oyuncusu Georges- Kevin N'Koudou'yu renklerine kattı. Oyuncunun Tottenham ile çok iyi bir yaz kampı geçirdiğini bildiren Naibi, "Hazır durumda olması ve kulübümüze gelmek için olan isteği de bizim ve teknik ekibimiz için karar sürecinde önemli bir etken oldu. N'Koudou'nun takımımıza önemli fayda sağlayacağına inancımız tam" yorumunu yaptı.
Bu arada İngiltere'de forvet arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Huddersfield forması giyen Steve Mounie'nin ardından, Watford'un Nijerya asıllı İtalyan santrforu Stefano Okaka'yı da gündemine aldı. Okaka'nın adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya'da Udinese'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki golcü, 19 maça çıktı ve 6 gol, 1 asiste imza attı.
(Sabah)
Renato Sanches'e talip olan Fenerbahçe'ye Bayern Mühih'ten 30 milyon euro'luk fatura çıktı.
Ön liberodan stoper meydana getiren Yanal, mutluluğunu şöyle anlattı: “Uzun zamandır beni bu kadar heyecanlandıran oyuncu olmamıştı. Tam bir joker, önemli müdahaleleri oldu”
Ricardo Quaresma, hakkında çıkan 'Ayrılacak' haberlerin yalan olduğunu belirtti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Portekizli yıldız, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım." dedi.
Bir dönem Beşiktaş’ın kalesini koruyan Cordoba, vatandaşını analiz etti: “Falcao kendine nasıl bakacağını biliyor. İstanbul çok özel bir şehir. Bazılarını şaşırtıyor ama Falcao o tarz biri değil. Akıllı bir golcü ve Türkiye’de başarılı olacaktır.”
Burak Yılmaz’dan sakatlığı nedeniyle sezonun ilk haftasında yararlanamayan Beşiktaş’ta forvet transferi için düğmeye basılırken, İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın Steve Mounie için Huddersfield’le pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi.
Ersun Yanal raporu verdi, Fenerbahçe ikinci harekâtı başlattı. Tecrübeli çalıştırıcının isteği sonrası Luiz Gustavo defterini yeniden açan sarılacivertli yönetim, Marsilya'ya bu kez daha güçlü bir teklifle gitmeye hazırlanıyor. Bir an önce transferi bitirmeyi hedefleyen Kanarya, Fransız kulübüne 7 milyon Euro önerecek.
Obi Mikel ve Sturridge hamleleri ile dikkat çeken Trabzonspor, 6 numaraya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme Tottenham’ın kiralık olarak göndermek istediği Victor Wanyama girdi, Kenyalı için maliyet araştırmasına başlandı.