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01 Haziran 2019 Cumartesi 18:12 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:13

Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür mesajı

Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e teşekkür mesajı

Beşiktaş, Medipol Başakşehir kulübüne bir teşekkür mesajı yayınladı.

"Dost Kulüp M. Başakşehir’e Teşekkürlerimizle..." başlığı ile şu mesaj paylaşıldı:

"Başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere, Vodafone Park’ın inşaat aşamasında stadyumlarını Futbol Takımımıza tahsis ederek örnek bir tavır sergileyen, Türk futbolunun güzide camialarından M. Başakşehir Kulübü'ne, Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın transferi sürecinde göstermiş oldukları nezaketten dolayı teşekkür ederiz.

Örnek dostluğumuzun bundan sonra da devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

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