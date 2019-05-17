Beşiktaş'tan Kenan Karaman hamlesi

Takımıın yaş ortalamasını düşürme ve maliyetleri azaltma planları kapsamında Almanya'da Bundesliga'dan alt liglere kadar kadar gurbetçi oyuncuları araştıran Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf'un orta sahası Kenan Karaman'la ciddi bir şekilde ilgileniyor.

25 yaşındaki futbolcuyu öneren isim ise siyah-beyazlıların en güçlü hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu... Rumen teknik adamın, Türkiye Milli Takımı'na kazandırdığı Kenan Karaman için Başkan Fikret Orman ve ekibine, "Kaliteli ve geleceği olan bir futbolcu. Takıma büyük fayda sağlar" şeklinde rapor verdiği öğrenildi.

GÖRKEM CAN'A DA YAKIN TAKİP

Genç oyuncuları henüz piyasaları artmadan kadroya katmak isteyen siyah-beyazlılar, Schalke 04'ün U19 takımının kaptanı Görkem Can'la ilgileniyor. Türkiye U19 Milli Takımı'nın da formasını giyen Görkem'in uzun süredir Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi. Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu hücumda da son derece etkili. Görkem Can, bu sezon 33 maça çıkarken 10 gol ve 2 asiste imza atarak oldukça başarılı bir performans sergiledi.

(Sabah)