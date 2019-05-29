Beşiktaş'tan Kabore hamlesi

AKŞAM

KRASNODAR ile sözleşmesini uzatmayan ve kulübe veda eden Charles Kabore için menajer Dmitry Selyuk’tan Rus basınına Beşiktaş ve Fenerbahçe ile ilgili açıklama geldi. Dmitry Selyuk yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ara transfer döneminde Kabore’yi istiyordu ve bonservis ödemeye hazırdı. Bu sabah uyandım ve beni aradılar. Diğer taraftan Fenerbahçe de seçenekler arasında. Acelemiz yok. Neler olacağını göreceğiz” dedi. Menajer Dmitry Selyuk, Ramazan Bayramı’ndan sonra, Kabore’nin durumunun netlik kazanacağını sözlerine ekledi.

BAYRAM SONU

Rusya Premier Lig takımlarından Krasnodar’da forma giyen Charles Kabore 31 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Kabore bu sezon Krasnodar formasıyla ligde 21 karşılaşmada forma giyerken, 1 gol attı. Tüm kulvarlarda 34 maçta forma giyen Kabore 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.