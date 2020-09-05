  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Eylül 2020 Cumartesi 10:07
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası

Beşiktaş'tan Josef de Souza bombası

Paylaş

Fanatik

Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe 'de gösterdiği performans ile Suudi Arabistan'ın Al Ahly takımına transfer olan Josef de Souza, bonservisi aldı ve serbest oyuncu statüsüne geçti. İsmi Galatasaray'la anılan Josef için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Spor'un son dakika haberine göre, Beşiktaş, Al-Ahli ile sözleşmesi fesheden Josef de Souza'yı transfer etmek için ilk görüşmeyi yaptı.

Josef ile bazı Brezilya takımların da ilgilendiği belirtilirken başarılı orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye macerasına sıcak baktığı ifade ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu ön libero mevkinde görev yapıyor.

1989 doğumlu oyuncu Fenerbahçe forması altında 136 maça çıkmış ve 16 gol atmıştı. Önemli bir bonservis bedeli ile transfer olan Josef de Souza ile geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Fırsat imzası Josef de Souza
Fırsat imzası Josef de Souza

Fırsat imzası Josef de Souza

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü
F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

F.Bahçe'yi 'hisse'den köşeyi döndü

Vida'ya Parma talip
Vida'ya Parma talip

Vida'ya Parma talip

Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu
Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu

Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...
Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin...

Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek

A Millilerimizin rakibi Sırbistan
A Millilerimizin rakibi Sırbistan

A Millilerimizin rakibi Sırbistan

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

‘Türkler bizi hafife aldı‘
‘Türkler bizi hafife aldı‘

‘Türkler bizi hafife aldı‘

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ne Sivas'taki 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başlamıştı. Macaristan'ın tek golünü atan Szoboszlai, ülke basınına açıklamalarda bulundu.

Kruse, Ortega gibi olacak
Kruse, Ortega gibi olacak

Kruse, Ortega gibi olacak

Fenerbahçe, sorunlu ayrıldığı Max Kruse'yi tazminat ödemeye mahkum edecek. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, “Ortega benzer nedenle gitmiş ve 11 milyon dolar ceza almıştı” diye konuştu.

Nikola Kalinic için Madrid bekleniyor
Nikola Kalinic için Madrid bekleniyor

Nikola Kalinic için Madrid bekleniyor

Beşiktaş, Nikola Kalinic için teklifini yaptı. Beklemeye geçti...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.