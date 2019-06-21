Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Siyah-Beyazlılar transferde büyük oynuyor... Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kara Kartal, ezeli rakibi Galatasaray’ın büyük oranda anlaşmaya vardığı Douglas ile söz kesti! Sağ bekte hem Gökhan Gönül’e alternatif olacak hem de zaman zaman formayı kapacak bir isim arayan Beşiktaş, aradığı oyuncuyu yurt içinde buldu.

Siyah-Beyazlı ekip, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonun devre arasında Galatasaray ile anlaşan Douglas’la el sıkıştı.

Her konuda anlaşıldı

Ezeli rakibine yılın çalımını atmaya hazırlanan Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu imza parası ile ikna etti.Sarı-Kırmızılı ekip, başarılı oyuncuya imza parası vermeye yanaşmayınca devreye sağ bek arayan Kara Kartal girdi. Fikret Orman ve kurmayları, yıllık ücret ve sözleşme süresi konusunda 28 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya vardı, son olarak da Douglas’ın imza parası şartını kabul ederek, transferi bitirdi.

Tecrübeli oyuncuya verilecek olan imza parasının transfer resmiyete kavuşunca açıklanması bekleniyor.

Skorer sağ bek!

Sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Douglas iyi bir sezon geçirdi. Brezilyalı oyuncu, Yiğidolar’da bu sezon 32 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu iyi performansını skorerliğiyle süsledi. Asıl mevkiisi sağ bek olmasına rağmen Douglas sezonu 3 gol ve 7 asistle tamamladı. Douglas sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kadroya katılmıştı.

(Fanatik)