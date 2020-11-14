Beşiktaş'tan federasyona izolasyon süresi talebi

Sabah

Başkan Çebi, karantina sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında dile getirdi. TFF Başkanı Özdemir, konuyu sağlık kuruluna ileteceğini söyledi

Siyah-beyazlılarda 4 olan Koronavirüs'lü futbolcu sayısı önceki gün yapılan testler sonrası 8'e yükseldi. Kartal'ın ilk 11'inden 5, yedek kulübesinden 2 ismi virüse yakalanırken, geriye kalan bir futbolcu ise kadro dışı oyunculardan. Kaleci Ersin'in iki maç cezalı olmasıyla birlikte Beşiktaş, çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Milli ara sonrası Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, umutlarını ise izolasyon süresinin 14 günden 10 güne indirilmesine bağladı.

BAKANLIĞIN UYGULAMASINA GEÇELİM

Bu yöndeki talebin Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Kulüpler Birliği toplantısında dile getirildiği, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ise kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği belirtildi.

Çebi'nin toplantıda, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.