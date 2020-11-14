Beşiktaş'tan federasyona izolasyon süresi talebi

Siyah-beyazlılarda 4 olan Koronavirüs'lü futbolcu sayısı önceki gün yapılan testler sonrası 8'e yükseldi. Kartal'ın ilk 11'inden 5, yedek kulübesinden 2 ismi virüse yakalanırken, geriye kalan bir futbolcu ise kadro dışı oyunculardan. Kaleci Ersin'in iki maç cezalı olmasıyla birlikte Beşiktaş, çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor.
Milli ara sonrası Medipol Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılar, umutlarını ise izolasyon süresinin 14 günden 10 güne indirilmesine bağladı.
BAKANLIĞIN UYGULAMASINA GEÇELİM
Bu yöndeki talebin Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından Kulüpler Birliği toplantısında dile getirildiği, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ise kulüplerin bu isteğini sağlık kuruluna ileteceğini ve mutlaka değerlendirmeye alınacağını ifade ettiği belirtildi.
Çebi'nin toplantıda, "Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması 10 gün, bizim de bu uygulamaya geçmemiz lazım. Çünkü bu sayılar artarak devam ederse maçlar oynanmaz ve ligler bitmez" dediği ifade edildi.
Yusuf Yazıcı, Lille'de son dönemde gösterdiği performansla Avrupa devleri peşine taktı. Trabzonspor, yıldız futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 20 pay hakkı bulunuyor.
Galatasaray'daki başkanlık seçimi öncesi teknik direktör Fatih Terim'de devre arasındaki transferlerin nasıl yapılacağı konusunda soru işaretleri oluştu ancak başkan ve yöneticiler, ocak ayında alınması planlanan futbolcular konusunda tecrübeli hocaya garanti verdi.
Al-Nasr ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'ın gündeminde olan Ahmet Musa, yaptığı açıklamada “Umarım Avrupa'ya geri dönüşüm en kısa sürede gerçekleşir” dedi.
Birçok eksik nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Beşiktaş Teknik Direktörü, Necip ve N'Sakala'dan gelecek haberi bekliyor. Altyapıdan Serdar Saatçi'yi de idmanlara alan Yalçın, gerekirse Atiba ya da Souza'yı defansa çekecek.
Devre arasında 8 numara transferi yapmak isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, listenin ilk sırasına Djibril Sow'u yazdı. Sarı-Kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Fenerbahçe'de kasığında yırtık tespit edilen ve ortalama 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalması beklenen Gökhan Gönül'ün ardından dinlendirileceği öğrenilen Caner Erkin de Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başlamayacak. İki futbolcunun yerine kritik maçta Nazım Sangare ve Filip Novak forma giyecek.