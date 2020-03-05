Beşiktaş'tan erken kutlama

AKŞAM
1903 yılında kurulan Siyah-Beyazlı kulüp, 3 Mart saat 12.27’de sosyal medya hesabından “Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 117 yaşında” paylaşımını yaptı. Bu paylaşım sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi de 14.09’da bir mesaj yayınladı. Ancak, Beşiktaş daha önceki yıllarda doğum gününü 19.03’te yani 19 Mart’ta kutluyordu. Bu paylaşım, “Beşiktaş’ın doğum günü mü değişti?” sorusunu akıllara getirdi.
G.SARAY’IN 2011’den bu yana kalesini koruyan Muslera, 359 mücadeleyi geride bıraktı.
Galatasaray, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’a 4’er yıllık ön protokol imzalattı! Alacakları ücretler de belirlendi.
Son dönemde attığı gollerle öne çıkan ünlü forvet için ilk kulübü devreye girdi. Sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapılacağı yazıldı. Ancak, Sarı-Kırmızılılar’ın buna nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...
Fenerbahçe’deki son maçında Trabzon’da sahaya çıkan Ersun Yanal’ın Muriqi’nin golünden sonra yaptığı kol hareketi ve ettiği küfürler spor camiasını şok etti.
CRYSTAL Palace’ın sahibi Simon Jordan’dan bahis yüzünden futboldan 4 ay men alan Sturridge’e ağır eleştiri geldi.
Alexander Sörloth’un performansı, ülkesinde büyük yankı uyandırdı. Nettavisen.no, “Türkiye’de eşi benzeri yok” yorumunu yaptı.