Beşiktaş'tan erken kutlama

BEŞİKTAŞ, 117.yaşını kutladı...

AKŞAM

1903 yılında kurulan Siyah-Beyazlı kulüp, 3 Mart saat 12.27’de sosyal medya hesabından “Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş’ı 117 yaşında” paylaşımını yaptı. Bu paylaşım sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi de 14.09’da bir mesaj yayınladı. Ancak, Beşiktaş daha önceki yıllarda doğum gününü 19.03’te yani 19 Mart’ta kutluyordu. Bu paylaşım, “Beşiktaş’ın doğum günü mü değişti?” sorusunu akıllara getirdi.