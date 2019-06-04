Beşiktaş'tan Dieumerci Ndongala bombası

AKŞAM

Roma’dan kiralanan Daniele Verdi’nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İspanyol ekibi Real Valladolid’in de Ndongala ile ilgilendiği belirtilen haberde, “Beşiktaş oyuncuyu satın alma bedeli olarak 2.5 milyon euro öneriyor” ayrıntısına yer verildi. Genk’te 28 maç oynayan 27 yaşındaki Kongolu sağ açığın 4 gol ve 4 asisti bulunuyor.