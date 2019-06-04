04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00
Beşiktaş'tan Dieumerci Ndongala bombası
BELÇİKA basını, Beşiktaş’ın Genk’te forma giyen Dieumerci Ndongala’yla ilgilendiğini öne sürdü.
AKŞAM
Roma’dan kiralanan Daniele Verdi’nin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İspanyol ekibi Real Valladolid’in de Ndongala ile ilgilendiği belirtilen haberde, “Beşiktaş oyuncuyu satın alma bedeli olarak 2.5 milyon euro öneriyor” ayrıntısına yer verildi. Genk’te 28 maç oynayan 27 yaşındaki Kongolu sağ açığın 4 gol ve 4 asisti bulunuyor.