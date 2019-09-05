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Beşiktaş'tan Diaby eleştirilerine yanıt

Beşiktaş'tan Diaby eleştirilerine yanıt

Beşiktaş teknik heyetinden Abdoulay Diaby'nin boyu ile ilgili eleştirilere yanıt: 1 santim uzun!

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transferin son gününde kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby için 'Forvet değil' eleştirilerine başkan Fikret Orman, "Brugge'de forvet oynuyordu, 20 gol attı" yanıtını verirken teknik heyet de boyuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın özellikle pivot santrfor istediği bilinirken 1.73 boyundaki Diaby'nin alınmasını değerlendiren teknik ekip, "Burak döndüğünde o açık kapanacaktı, sonradan düşündüğümüzde birkaç mevkide oynayan Diaby'de karar kıldık. Hem kanat hem forvet, hatta gerektiğinde 10 numarada da görev yapabiliyor. 'Boyu kısa nasıl forvet olacak?' diyorlar da Vagner Love 1.72'ydi, Diaby ondan 1 santim daha uzun. Demek ki forvet için boy sorunu yok" ifadelerini kullandılar.

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Diaby, Sporting'de 47 maça çıkarken, 7 gol ve 8 asistle skora 15 kez katkı sağladı.

(Sabah)

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