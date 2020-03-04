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aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:12
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 10:12

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a mesaj

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a mesaj

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Bonservisi Everton'da olan ve kiralık olarak Crystal Palace'ta forma giyen Cenk Tosun'un yaşadığı talihsizlik sakatlık sonrası Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen ve antrenman sırasında dizinden sakatlanarak 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Cenk Tosun'a, eski takımı Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı...

Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından golcü futbolcuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Cenk Tosun. Daha güçlü döneceksin, biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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