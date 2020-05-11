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aksam.com.tr
  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:34
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  • 11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:34

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi

Beşiktaş'tan bomba transfer hamlesi

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Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

(Fotomaç)

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