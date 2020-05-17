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aksam.com.tr
  • 17 Mayıs 2020 Pazar 17:39
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  • 17 Mayıs 2020 Pazar 17:48

Beşiktaş'tan Beto bombası! Kaleye o geliyor...

Beşiktaş'tan Beto bombası! Kaleye o geliyor...

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Loris Karius ile yollarını ayıran ve kaleci arayışlarına giren Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah Beyazlı ekip, 3 sezondur Göztepe'de forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Beto Pimparel'e göz koydu. Kartal'ın Sergen Yalçın'ın çok istediği Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Alman eldiven Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Alvoro Montero ile ciddi bir şekilde ilgilenen Kara Kartal, alternatif isimleri de listesinde tutuyor.

Sergen Yalçın çok istiyor

Siyah Beyazlı ekibin Göztepe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği iddia edildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre, Sergen Yalçın, tecrübeli kaleciyi takımda görmeyi çok istiyor. Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi önceliğinin Göztepe ile görüşüp daha sonra ailesinin de görüşünü alıp kararını vereceği belirtildi.

Göztepe'yi, İzmir'i ve taraftarı çok seven Beto'nun ise nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu. Beto, 2017-2018 sezonunun başında Sporting Lizbon'dan Göztepe'ye transfer edilmişti.

'Bugüne kadar 10 farklı kulüpte forma giydim'

Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Beto, Sporting Lizbon, Sevilla ve Porto gibi Göztepe'nin de kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi. Kendisini Göztepe'ye ait gibi gördüğünü dile getiren Beto, "Tabii ki profesyonelim ve futbolda heran her şey olabilir. Bugüne kadar 10 farklı kulüpte forma giydim. 7 yaşından beri bu işi yapıyorum. 30 yıl oldu. Müthiş başarılar yaşadım. Dört kez Avrupa kupası kaldıran tek kaleciyim. Oyunculardan Jose Antonio Reyes vardı, o da kısa bir zaman önce vefat etti. İyi bir takım arkadaşımdı, maalesef ki onu kaybettik. Falcao'nun kaç tane var bilmiyorum. Tabii belki 4 Şampiyonlar Ligi kupası daha mutluluk verici olabilirdi. Ama 4 Avrupa Kupasını almış olan bir kariyere sahip olmak da çok mutluluk ve gurur verici bir şey" diye konuşmuştu.

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