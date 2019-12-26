Beşiktaş'tan Bernard Mensah için resmi açıklama
Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın transferiyle ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha futbolcusu Bernard Mensah'ın siyah - beayazlı kulübe transfer olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.
Siyah - beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."