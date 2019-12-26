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Beşiktaş'tan Bernard Mensah için resmi açıklama

Beşiktaş'tan Bernard Mensah için resmi açıklama

Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ın transferiyle ilgili resmi siteden bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş Kulübü, İstikbal Mobilya Kayserispor'un orta saha futbolcusu Bernard Mensah'ın siyah - beayazlı kulübe transfer olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı.

Siyah - beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kayserispor Kulübü futbolcusu Bernard Mensah'ın Futbol Takımımıza transferi ile ilgimiz yoktur. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."


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