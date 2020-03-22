SPOR GÜNDEMİ

Mancini zor günler yaşıyor Mancini zor günler yaşıyor 2013-2014 futbol sezoununda Galatasaray'ı çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ülkesinde koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade edip acı haberi paylaştı.

Beşiktaş'tan anlamlı uygulama Beşiktaş'tan anlamlı uygulama Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken, verilen iletişim numarasının aranması durumunda bazı ihtiyaçların karşılanmasına yardım edileceğini duyurdu.

Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar Napoli, Lazio ve Cagliari'den koronavirüse rağmen tartışma yaratan karar Koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da, Serie A takımları Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini açıkladılar.

Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...