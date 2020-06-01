Beşiktaş'tan anlamlı öneri

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.
Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.
Galatasaray, 1986-1987 sezonunda şampiyonluk müracaatında bulunmasına ilişkin Beşiktaş'a yanıt verdi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.
Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.
Taraftarların sosyal medyada başlattığı tepki kampanyası kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Sarı-lacivertli yönetimin ise buna rağmen ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.