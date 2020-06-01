  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 19:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Beşiktaş'tan anlamlı öneri

Beşiktaş'tan anlamlı öneri

Paylaş

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 pandemisinin ülkemizdeki ilk vakalarını teşhis ve tedavi eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, muayeneler sırasında virüsten etkilenmiş ve 1 Nisan 2020 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelesinde sembol bir isim olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının yaşatılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu’na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’ isminin verilmesini talep eden bir dilekçe ile başvuruda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'dan Beşiktaş'a 1986-1987 sezonu cevabı

title

Jose Antonio Reyes, 1 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı

title

İngiltere Basketbol Ligi koronavirüs salgını sebebiyle iptal edildi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'
Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'

Galatasaray'dan Beşiktaş'a sert yanıt: 'Geçmişten kupa çıkartma çabalarını bırak!'

Galatasaray, 1986-1987 sezonunda şampiyonluk müracaatında bulunmasına ilişkin Beşiktaş'a yanıt verdi.

Beşiktaş'tan anlamlı öneri
Beşiktaş'tan anlamlı öneri

Beşiktaş'tan anlamlı öneri

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na, 2020-21 Süper Lig sezonuna ‘Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu' isminin verilmesi için taleplerini ilettiklerini açıkladı.

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı
Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı

Galatasaray'ın transferini resmen açıkladı

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Genç golcünün kariyeriyle ilgili farklı planları olduğunu söyleyen Bal, ”Kendisiyle görüşüyoruz, benimle birebir görüşmesinde geleceğiyle ilgili farklı düşüncelerinin olabileceğini söyledi. Oğulcan'ın, eğer gidecekse önümüzdeki 8 maçta çok fayda sağlayıp, elinden gelen her şeyi Rizespor için yaparak gitme isteği var” dedi.

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı
Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Müthiş harekat! G.Saray 5 yıldızla anlaştı

Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı
Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Ve Erol Bulut Fenerbahçe'yi açıkladı

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yurt içi ve yurt dışından birçok teklif aldığını ve sezon sonu bu teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'
'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'

'Hayırlı olsun, G.Saray'la anlaşıldı'

Hem Denizlispor hem de Gençlerbirliği formaları altında Süper Lig asist kralı olan Tandoğan, çocukken Fenerbahçeli olduğunu, Denizlispor'da oynadığı dönemde Beşiktaş sevgisinin arttığını ve sonunda da siyah beyazlı formayı giydiğini ifade etti.

Ali Koç'tan flaş teknik direktör kararı
Ali Koç'tan flaş teknik direktör kararı

Ali Koç'tan flaş teknik direktör kararı

Taraftarların sosyal medyada başlattığı tepki kampanyası kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Sarı-lacivertli yönetimin ise buna rağmen ligi mevcut teknik ekiple bitirmeyi planladığı öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.