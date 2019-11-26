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  3. Beşiktaş'ta yeni yönetim Vodafone Park'ta değişime gidiyor

Beşiktaş'ta yeni yönetim Vodafone Park'ta değişime gidiyor

Beşiktaş'ta yeni yönetim Vodafone Park'ta değişime gidiyor

Beşiktaş'ta yeni yönetim Vodafone Park’ta değişime gidiyor. Stadyumun ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğun kapatılacağı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’da yeni yönetim, Vodafone Park’ta değişime gidecek. Stadyumun ana bölümü ve çatısının arasındaki boşluğun kapatılacağı öğrenildi. Beşiktaşlı taraftarların uzun süredir yapılmasını istediği operasyonu hayata geçirecek olan yönetim, bu alana koyacağı reklam panolarıyla gelir elde edecek.

Kulüp, ek olarak bu hamleyle stadyumun ses bütünlüğünü ve sıcaklığını da koruyacak.

(Fanatik)


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