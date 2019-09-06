Beşiktaş'ta yeni transfer Tyler Boyd'un performansı kimseyi memnun etmedi

Takıma gol ya da asist katkısı yapamayan Boyd, hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncudan umut kesilmiş değil.

"BİR GOL YA DA ASİSTE BAKAR"

Teknik heyet, Boyd'la ilgili düşüncesini, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. 1 gol ya da asist yapması onu kendine getirecektir" sözleriyle dile getirdi.

Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara 11'de başlarken sadece 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi. Abdullah Avcı'nın Boyd'u Gazişehir maçında yedek soyundurması bekleniyor.

Gol: 0 | Asist: 0 | Maç başına Şut: 1.3 | Adam geçme: 0.7 | Kilit pas: 0 | Top kaptırma: 0.3 | Kötü kontrol: 3

(Sabah)